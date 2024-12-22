انت الأن تتابع خبر عمرو يوسف يؤكد أن 2024 سنة ناجحة سينمائياً ويكشف عن التحضير لجزء ثاني من شقو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الفنان عمرو يوسف إن 2024 سنة ناجحة سينمائياً بالنسبة له.و أضاف عمرو يوسف، إن فيلم "شقو" وولاد رزق 3 " حققا إيرادات كبيرة، بجانب الإيرادات حظيا باهتمام وإعجاب كبير من الجمهور.

و أشار عمرو يوسف إلى سعادته بتصويت الجمهور له في المهرجان the best وما تلاه من تكريم.

وأكد عمرو يوسف أنه جاري العمل علي كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم " شقو " ووعد الجمهور بأن يكون أقوى من الجزء الأول.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وقد ارتبط جمهور السينما خاصة من الشباب بهذه السلسلة منذ عرض الجزء الأول لها فى عام 2015، الذى جمع بين النجوم: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وأحمد داود ومحمد ممدوح، وحصد وقتها الكثير من الإيرادات