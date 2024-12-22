انت الأن تتابع خبر إليسا تفوز بجائزة "الأيقونة" في حفل "بيلبورد" لعام 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سُلمت الفنانة يسرا، النجمة اللبنانية إليسا جائزة "الأيقونة"، وهي جائزة خاصة يتم منحها من قبل حفل جوائز بيلبورد موسيقى عربية 2024وعبرت إليسا عن سعادتها بمنحها هذه الجائزة، قائلة على مسرح حفل جوائز بيلبورد موسيقى عربية، إن الجائزة التي حصلت عليها نتاج مشوار فني كبير مليء بالحب والنجاح امتداد قرابة الـ 25 عامًا، مكملة: "فخورة بالجائزة اليوم، التي امنحها لكل شخص كان معي في مشواري وخاصة بلدي لبنان اللي غناه وثقافتها جعلوني أقدم كل شيء حلو".

وتابعت إليسا: "أشكر بيلبورد وهو تكريم للموسيقى العربية وليس لي".

وعاشت الرياض أجواء غنائية مميزة مساء الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

وتأتي "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" لتمثل سابقة في المنطقة، عبر نهج ريادي يعتمد بشكلٍ كامل على آراء المستمعين والبيانات المستخلصة من منصات البث الرقمي مثل "سبوتيفاي" و"أنغامي" و"يوتيوب" وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وطرحت إليسا مؤخراً أحدث أغانيها والتي حملت اسم " حبك متل بيروت" " حبك متل بيروت" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من إخراج إيلي فهد، ومن كلمات جان نخول، ومن ألحان جان نخول وبشار.

وتجاوزت الأغنية حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.