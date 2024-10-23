مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.22%أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4806.49 نقطة مرتفعا 10.4 نقطة وبنسبة 0.22 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4796.05 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4.217 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 71.3 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.462 مليون ريال عماني.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.036 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.85 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في البورصة 536 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 12.71 بالمئة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 719 ألف ريال عماني أي ما نسبته 17.06 بالمئة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 183 ألف ريال عماني وبنسبة 4.35 بالمئة.