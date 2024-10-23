هجوم على شركة صناعات الطيران التركية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون بأسلحة وقنابل استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.
وأدان الرئيس التركي، في تصريحات على هامش مشاركته في قمة "بريكس" في روسيا، الهجوم على مقر شركة توساش.
وكان علي يرلي قايا وزير الداخلية التركية أعلن، اليوم، عن وقوع هجوم مسلح استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية توساش بقضاء قهرمان قازان في العاصمة أنقرة.
وأضاف يرلي قايا، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، مشيرا إلى أن السلطات الرسمية ستعلن عن تفاصيل الهجوم أمام الرأي العام بأحدث المعلومات.
يذكر أن وسائل إعلام تركية أعلنت أن هجوما مسلحا وقع اليوم، أمام البوابة الرئيسية للمنشأة خلال عملية تغيير وردية العمل، أعقبه إطلاق للنار.
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