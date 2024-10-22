استشهاد 13 وإصابة 57 جريحًا جراء غارة إسرائيلية على مستشفى ببيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 02:37 مساءً - استشهد ما لا يقل عن 13 فلسطيني، بينما أصيب ما لا يقل عن 57 جريحًا، جراء الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى الحريري في بيروت.

ارتفاع حدة المعارك في لبنان

وقبل وقت سابق، أصيب 16 جنديًّا إسرائيليًّا في معارك لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 16 جنديًّا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك جنوب لبنان، إلى مستشفى في صفد.

استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 24 آخرين بجروح في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري، أكبر مستشفى حكومي في البلاد يقع على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: "غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى".

وكان مصدر في مستشفى رفيق الحريري، قال: إن "الضربة استهدفت مكانًا قريبًا من المستشفى في ما يبدو موقف السيارات الخاص بالمستشفى".

عملية البحث عن مصابين ومفقودين تحت الركام

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت لأول مرة منطقة الأوزاعي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن ما حدث هو بمثابة مجزرة إسرائيلية جديدة بمحيط المستشفى، ومن المتوقع أن يزيد عدد الشهداء في ظل عملية البحث عن مصابين ومفقودين تحت الركام.

كما قالت فضائية الغد: إن الحي الذي تم استهدافه هو حي عشوائي وشعبي لا تزيد فيه البنايات عن 3 طوابق، تم تسوية مبنيين بالأرض، بينما هنا مبنيان آيلان للسقوط جراء الغارات الإسرائيلية.

كما نفت مزاعم القوات الإسرائيلية بوجود مكاتب لحركة أمل في الحي الذي تم قصفه، أو وجود استهداف لشخصية معينة، مؤكدة أنه حي يسكنه مدنيون ومواطنون لبنانيون عزل ويعد من الأحياء الفقيرة العشوائية.

13 غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وهرعت سيارات الإسعاف لمنطقة الجناح الذي وقع به غارة ومنطقة الأوزاعي الذي وقعت فيه غاراتان، في الوقت الذي توجد فيه مؤازرة من الجيش اللبناني الذي حضر لموقع الغارتين.

وأشارت السلطات اللبنانية إلى أن الغارات الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص عدة مرات.

واستهدفت 13 غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الإثنين، كما أفادت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية الرسمية، بعد تحذيرات إسرائيلية جديدة بوجوب إخلاء مبانٍ في أحياء مختلفة في المنطقة تمهيدا لقصفها.

وقالت الوكالة: إن «13 غارة حتى اللحظة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت».