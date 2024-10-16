وزير الخارجية الإيراني يعتزم زيارة الأردن ومصر وتركيا بهدف وقف الحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء في منشور على منصة إكس إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا في إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة «بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم».

وتكثف إيران من تحركاتها الإقليمية بعد تصاعد الصراع بينها وبين إسرائيل عقب الضربة الإيرانية لإسرائيل مطلع الشهر الجاري والتي كانت بدورها ردا على اغتيال إسرائيل لكل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وتسود حالة من القلق أن تنجرف الأمور إلى حرب مفتوحة بين البلدين خاصة مع تأكيد إسرائيل أنها سترد على الضربة الإيرانية.

والأسبوع قبل الماضي، قال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي من دمشق، إن الرد الإيراني على أي اعتداء إسرائيلي جديد سيكون أقوى وأشد.

وأدلى وزير الخارجية الإيراني بتصريحات من دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أنه «تم عقد اتفاقات والتنسيق جيدا بخصوص مواجهة جرائم إسرائيل».

وقال إن الرسالة الأساسية من زيارته إلى لبنان ثم سوريا «هي وقوف إيران إلى جانب المقاومة مهما كانت الظروف».

كما قال إن حماس وحزب الله والحوثيون يتخذون قراراتهم باستقلالية، فيما تدعم إيران بشكل كامل.

وأضاف: «مع ذلك نجري مشاورات بشأن مبادرات لوقف إطلاق النار وهناك أفكار بخصوصها».