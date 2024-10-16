وزير الخارجية الكويتى يترأس وفد الكويت في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والذي عقد أمس بمدينة بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه تم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا استعراض ومناقشة البنود والتوصيات التي سيتم رفعها إلى أصحاب السمو في أعمال القمة الخليجية - الأوروبية الأولى التي ستنعقد اليوم في عاصمة مملكة بلجيكا بروكسل.

وذكرت أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الالتزامات والمبادئ والأهداف المشتركة للتعاون والشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.