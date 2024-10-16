وكالات إغاثة عالمية: إسرائيل تمنع دخول الطعام إلى شمال غزة منذ 1...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - قالت منظمة أوكسفام الخيرية و37 وكالة إغاثة عالمية، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن شمال غزة «يتعرض للمحو ويجب على قادة العالم إنهاء الفظائع التي ترتكبها إسرائيل على الفور».

وقال البيان: «لم تسمح إسرائيل بدخول أي طعام إلى شمال غزة منذ 1 أكتوبر الجاري، وتُعرّض المدنيين للتجويع وتقصفهم في منازلهم وخيامهم».

وأكد البيان أنه لا يمكن للعالم أن يستمر في الوقوف مكتوف الأيدي بينما ترتكب الحكومة الإسرائيلية الفظائع في غزة.

وأضاف: «لا ينبغي إجبار المدنيين على الفرار لتلقي المساعدات ويجب حماية الذين يختارون البقاء في منازلهم بموجب القانون الدولي».

واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير في مارس/آذار الماضي، إسرائيل بـ«تعمد» منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقالت أوكسفام في تقريرها: «رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية، ذات مغزى في قطاع غزة».

ونددت المنظمة ببروتوكولات تفتيش المساعدات «غير الفعالة بشكل غير عادل»، التي تؤدي إلى تأخير «عشرين يوما في المتوسط» للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني.

في وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بضرورة اتخاذ خطوات خلال الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا فستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الثلاثاء إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كتبا إلى مسؤولين إسرائيليين يوم الأحد يطالبان باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني وسط هجوم إسرائيلي جديد في شمال غزة.

وجاء في الرسالة أن عدم اتخاذ تلك الإجراءات من شأنه أن يؤثر في السياسات الأميركية. وكان للقناة 12 الإسرائيلية السبق في نشر مضمون هذه الرسالة.

وأفادت رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري بأن إمدادات الغذاء انخفضت بصورة حادة منذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة على بعض المساعدات الإنسانية، كما تعمل على نحو منفصل على تقليص عمليات التسليم التجارية.

كما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الإثنين إنه يشعر بالصدمة إزاء الضربات الإسرائيلية العنيفة المستمرة منذ أكثر من أسبوع على شمال قطاع غزة، حيث قال إن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون دون طعام أو إمدادات.