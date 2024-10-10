استشهاد طيار كويتي بسقوط «اف 18»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - تواصل الفرق المختصة التحقيقات في تعرّض طائرة حربية تابعة للقوة الجوية الكويتية لحادث سقوط أثناء مهمة تدريبية شمال البلاد عصر أمس، واستشهاد قائدها النقيب الطيار محمد محمود عبدالرسول.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر عن سقوط طائرة مقاتلة من طراز (اف 18) واستشهاد قائد الطائرة -رحمه الله- وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية.

وذكر الصقر أنّ فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.

وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع الكويت وصادق تعازيها في سقوط الطائرة الذي أسفر عن استشهاد قائدها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان نشرته (وام) أن الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.

وعبرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن خالص المواساة وعميق تضامنها وعن صادق تعازيها للكويت قيادةً وحكومةً وشعباً ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.