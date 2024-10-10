ميقاتى: العنف والقتل والتدمير لن يوصل إلى حل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى اليوم الخميس، أن العنف والقتل والتدمير لن يوصل إلى حل ويجب الزام إسرائيل وقف عدوانها المدمّر .. قائلا : "إننا نخشى إذا ما تطورت الأمور ، أن تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها".

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى - في تصريح نقلته وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، بهدف السعى مجددا إلى وقف إطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان..مشيرا إلى أن هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف إحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يتم استئناف البحث في الحلول السياسية.

وقال ميقاتي : "إنه أكد خلال الاتصالات الدبلوماسية عن الاستعداد لتطبيق القرار 1701 شرط التزام إسرائيل بكل مندرجاته" .. مشددا على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الإسعاف والإغاثة ، وهذا أمر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية.

وشدد رئيس الحكومة على أن خطة الطوارئ الحكومية لإغاثة النازحين يجري تنفيذها بشكل مستمر مع مراجعة دورية ومهنية لتصويب أي تقصير أو خلل لأن حجم النزوح في آن واحد شكل عامل ضغط لا يستهان به ، ولذلك يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجات كافة قدر المستطاع ..موضحا أن وقوف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى جانب لبنان يشكل بالطبع عاملا أساسيا في التخفيف من وطأة أزمة النزوح في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.