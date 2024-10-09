ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 56.2 نقطة بنسبة 1.2 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4742.95 نقطة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4686.77 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونين و172 ألفًا و149 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 36.1 في المائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت ثلاثة ملايين و401 ألف و150 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.444 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.59 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 428 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 19.70 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 243 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 11.16 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 185 ألف ريال عُماني وبنسبة 8.53 في المائة.