حصيلة العـدوان الإسرائيلي على لبنان

حصيلة العـدوان الإسرائيلي على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 2141 شهيداً و10099 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن غارات طيران الكيان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 80 آخرين. وبحسب الإحصائيات، سجلت محافظة جبل لبنان أربعة جرحى، بينما تعرض جنوب لبنان لأسوأ تأثير، حيث استشهد 12 شخصا وأصيب 37 وفي النبطية، سقط شهيدان و34 جريحا، بينما أسفرت الغارات في البقاع عن 7 شهداء و3 جرحى. كما سجلت منطقة بعلبك الهرمل استشهاد شخص واحد وإصابتين.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أوقع آلاف الشهداء والجرحى، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.