حصيلة العـدوان الإسرائيلي على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 2141 شهيداً و10099 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن غارات طيران الكيان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الثلاثاء أسفرت عن استشهاد 22 شخصا وإصابة 80 آخرين. وبحسب الإحصائيات، سجلت محافظة جبل لبنان أربعة جرحى، بينما تعرض جنوب لبنان لأسوأ تأثير، حيث استشهد 12 شخصا وأصيب 37 وفي النبطية، سقط شهيدان و34 جريحا، بينما أسفرت الغارات في البقاع عن 7 شهداء و3 جرحى. كما سجلت منطقة بعلبك الهرمل استشهاد شخص واحد وإصابتين.
ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أوقع آلاف الشهداء والجرحى، وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة العـدوان الإسرائيلي على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.