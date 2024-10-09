دوت الخليج -

استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وبحسب وكالة أنباء "رويترز" سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 2641 دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 30.63 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.6 في المائة إلى 955.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1018.78 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.