أخبار اليمن : تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلة

تأجيل بطولة الجمهورية لكرة السلةأعلنت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة السلة، تأجيل موعد انطلاق بطولة الجمهورية للشباب "مواليد 2005" لأندية الدرجة الأولى حتى 25 يناير المقبل بعد أن كان مقرراً انطلاقها في 22 ديسمبر الجاري.

ووجهت الأمانة العامة تعميماً إلى فروع الاتحاد بالمحافظات وأندية الدرجة الأولى، تضمن الموعد الجديد للبطولة التي تستضيفها العاصمة صنعاء خلال الفترة 25 حتى 31 يناير المقبل.

وبرّر اتحاد كرة السلة تأجيل موعد انطلاق البطولة إلى عدم توافق تواريخ مباريات الموعد السابق مع برنامج الدوري العام لأندية الدرجة الأولى للرجال، ما اضطر الاتحاد لتأجيل موعد انطلاق البطولة لتقام في الموعد الجديد والذي سيكون خلال فترة التوقف بين المرحلة الثانية والثالثة لدوري الرجال.

يذكر أنه جرى تقسيم الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين تضم الأولى، شعب حضرموت، أهلي صنعاء، سيئون، وشمسان، فيما تضم المجموعة الثانية فرق، الميناء، وحدة صنعاء، البرق، والتلال.

وتلعب فرق كل مجموعة فيما بينها بنظام الكل مع الكل من دور واحد ليتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة "المقص" لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.