تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم، بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2658.70 دولار.
وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار.
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