رويترز: حزب الله يستهدف بالصواريخ قاعدة جوية بضواحى تل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أعلن حزب الله الجماعة اللبنانية، عن أنه أطلق صواريخ نحو قاعدة سدي دوف الجوية في ضواحي مدينة تل أبيب الإسرائيلية، حسبما أفادت رويترز في نبأ عاجل.

وفي السياق ذاته، أطلقت إيران خلال الفترة الماضية، أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ نحو إسرائيل في أول هجوم مباشر على الدولة الإسرائيلية.

وقالت طهران إنها كانت تستجيب لاعتداء على مبنى دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق في 1 أبريل، الذي أسفر عن مقتل شخصية رفيعة في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الاحتلال أن حوالي 99% من الهجوم الوارد تم اعتراضه إما خارج الأجواء الإسرائيلية أو فوق البلاد نفسها، كما تعهدت إيران في الأيام الأخيرة بالانتقام لمقتل زعيم الجماعة حسن نصر الله، الذي اغتاله جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية على بيروت يوم الجمعة الماضي.

وقال مسئول رفيع في البيت الأبيض أيضاً لشبكة CBS إن إيران تستعد "لإطلاق هجوم بالصواريخ الباليستية ضد إسرائيل بشكل وشيك".

وأشار المسئول إلى أن الولايات المتحدة تدعم "التحضيرات الدفاعية لحماية إسرائيل من هذا الهجوم".