حزب الله: قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد ومستوطنة كابري الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 08:33 صباحاً - أعلن حزب الله، اليوم السبت، قصف مستوطنة "كابري" بصلية (رشقة) من صواريخ فادي 1.

وأكد الحزب في بيان منفصل، أنه قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏.

وأوضح حزب الله أن القصف جاء دعمًا لسكان قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى اللبنانية، بحسب تعبيره.

ويواجه لبنان موجة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، وتحديدًا في الضاحية الجنوبية لبيروت.