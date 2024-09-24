أبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:28 صباحاً - وقع السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والسيدة دينا اليحيا الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي يوم الاثنين ٢٣ الجاري على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي انه وخلال حفل التوقيع الذي تم تنظيمه في مقر بعثة الجامعة العربية بنيويورك، أكد أبو الغيط على اهتمام الجامعة العربية المتزايد في مجال التعاون والتحوّل الرقمي، متمنياً كل التوفيق في بلورة مذكرة التفاهم هذه بما يخدم مصالح المنظمتين والدول الأعضاء