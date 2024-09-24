ولى عهد الكويت يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون تغيير المناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:31 صباحاً - استقبل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغيير المناخ جون كيري على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع في شؤون التغير المناخي وتبادل آخر التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.