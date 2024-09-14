ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين

ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصينأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم السبت، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة ارتفع بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الهيئة في بيان لها، القول: إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 0.32 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي قياسًا إلى الشهر الأسبق.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقيس الناتج الصناعي هو نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.82 مليون دولار أمريكي).

