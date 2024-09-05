سوريا تدعو لتأسيس شركات عربية مشتركة في الصناعات الغذائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 03:36 مساءً - استنكر السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس بعثتها الدبلوماسية لدى القاهرة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحرب المستمرة على المدنيين، والمأساة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال، ومحاولاته المستمرة لتوسيع دائرة عدوانه والمخاطرة بدفع المنطقة إلى حرب إقليمية مفتوحة، وسط تواطؤ أمريكي غربي وعجز دولي عن وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه التي تجاوزت توصيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعارف عليه دولياً.

وعبر عن ترحيب بلاده بتبني مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما يسهم في حشد الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وامتلاك مقومات الصمود في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف وجوده على أرضه المحتلة وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وبين السفير آلا أن سوريا تؤكد أهمية البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، وعلى جميع المبادرات التي تنسجم مع محاور وأهداف هذا البرنامج أيضاً وتُجدد اقتراحها بضرورة تأسيس شركات عربية مشتركة في مجال الصناعات الغذائية بشكل خاص، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المتاح بناءً على تنوّع الموارد فيما بين الدول العربية وتوافر الإمكانيات لتحقيق التكامل والترابط فيما بينها، بما يعزّز من قدرة المواطن العربي على مواجهة التحديات المرتبطة بأمنه الغذائي.