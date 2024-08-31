الاحتلال يعتقل 6 مشتبه بهم في عمليات غوش عتصيون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 أغسطس 2024 04:28 مساءً - قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي حاليفي، إن العمليات العسكرية مستمرة في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات خاصة بعد عملية مستوطنة غوش عتصيون.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عقد جلسة مع قادة المناطق في كافة الجبهات، لتقييم الوضع الأمني في الضفة الغربية.

مواصلة الحملة العسكرية في الضفة

وأضاف، أن هاليفي أكد على مواصلة الحملة العسكرية في الضفة لإحباط ما وصفه بالهجمات العدائية في البلدات والطرقات ومنطقة التماس، لافتا إلى أن الحملة على منطقة جنين مستمرة لإحباط عمليات مثل التي وقعت ليل الجمعة في منطقة (مستوطنة) غوش عتصيون.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت أمس أن جندياً وقائد لواء غوش عتصيون أصيبا في هجوم مزدوج استهدف مستوطنين في الضفة، فيما باركت حركة حماس الهجوم معتبرةً أنها "جاءت في الوقت المناسب".