الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من ارتفاع الدولار، إضافة إلى ترقب المستثمرين تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2504.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت أمس 0.3 إلى 2524.57 دولار، وهو مستوى قياسي للإغلاق.

واستقر الدولار اليوم، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ودفعت أحدث انخفاضات في الدولار العملة إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس الأداء مقابل سلة من ست عملات الرئيسية، 0.34 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 940.20 دولار، ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 958 دولارا.