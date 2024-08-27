برشقة صاروخية.. حزب الله يقصف ميرون وعين زيتيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن عناصر المقاومة في لبنان قصفت برشقة صاروخية ميرون وعين زيتيم بالجليل الغربي.

وفي وقت سابق؛ قصف حزب الله اللبناني بصليات مكثفة من الصواريخ مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ، أنه استهدف مخازن ذخيرة وأسلحة تابعة لـ حزب الله في لبنان، واغتيال حسين علي حسين، القيادي في وحدة الصواريخ التابعة للحزب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، إن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مؤخراً عدداً من مستودعات الذخيرة التابعة لـ حزب الله في منطقة البقاع في العمق اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بعد الهجمات؛ تم رصد انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة كثيرة في المستودعات التي تعرضت للهجوم.

وتابع جيش الاحتلال أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلية أغارت أيضا على منطقة دير قانون في جنوب لبنان وقتلت حسين علي حسين القيادي في وحدة الصواريخ والقذائف في منطقة يارين التابعة لـ حزب الله.

وأشار إلى أن قوة من الفرقة 91 في جيش الاحتلال الإسرائيلي حددت في وقت سابق اليوم مجموعة مسلحة تعمل في مبنى عسكري تابع لـ حزب الله في منطقة الطيبة بجنوب لبنان، لافته إلى أنه شن غارة جوية على هذا المبني.

وعلى الجانب الآخر، نعي حزب الله اللبناني حسين علي حسين الذي اغتالته إسرائيلي في غارة جوية اليوم الاثنين.

وقال حزب الله في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي حسين سليمان "ملاك" مواليد عام 1988 من بلدة طربيخا وسكان بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس