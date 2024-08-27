دوت الخليج -

سعر نفط عُمان يرتفع 52 سنتاً

سجل سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 78 دولارا أمريكيا و70 سنتا. سعر نفط عُمان يرتفع 52 سنتاًسجل سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 52 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس والبالغ 78 دولارا أمريكيا و70 سنتا. أما سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر أكتوبر المقبل فقد بلغ 79 دولارا أمريكيا و22 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 82 دولارا أمريكيا و50 سنتا للبرميل، منخفضا دولارا أمريكيا و39 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر نفط عُمان يرتفع 52 سنتاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.