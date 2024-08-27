السلطات اللبنانية تخلي بلدة من النازحين السوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:30 مساءً - أخلت السلطات الأمنية في لبنان إحدى البلدات في شمال البلاد من النازحين السوريين بعد أن كانت وجهت إليهم تحذيرات بإعادة العقارات التي يشغلونها إلى أصحابها اللبنانيين.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان إنه "تنفيذا لقرارات الحكومة اللبنانية، وبعد إنذارات كانت قد توجهت بها مديرية أمن الدولة في الشمال منذ مدة، إلى النازحين السوريين في بلدة كفرحبو في الضنية لإخلاء العقارات التي يشغلونها وإعادتها إلى أصحابها اللبنانيين، قامت دوريات من أمن الدولة بإجلاء كل النازحين السوريين غير الشرعيين في البلدة، وتم ختم منازل كل الذين رفضوا تنفيذ القرار بالشمع الأحمر".

يذكر أن اللاجئين السوريين دخلوا إلى لبنان منذ العام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري في لبنان، كلفت وزارة الداخلية، المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوما بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

وفي الأشهر الماضية، كثف الأمن العام حملاته وإجراءاته بهدف التصدي للاقتصاد الموازي والمخالفات السورية في مجال العمالة والإقامة، ما أدى لتوقيف الآلاف وإقفال مئات المؤسسات المخالفة.