الذهب يواصل ارتفاعه
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2520.39 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2556 دولارا.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهرا، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 964.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 961.25 دولار.
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