الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 10:28 مساءً - القوات المسلحة الأردنية أنها تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

وأوضح مصدر مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- في بيان اليوم الاثنين- أنه من خلال الرصد والمتابعة تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتبين بأنها تحمل مواد مخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتسخير كافة الإمكانات في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.