نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - من هـنـــا.. خدمة إلكترونية للحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم السودانية لإجراء امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2023 في 28 ديسمبر الجاري، ومع اقتراب موعد الامتحانات يزداد الاهتمام من قبل الطلاب وأسرهم حول كيفية الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بالامتحانات، في هذه السطور، نوضح كيفية الحصول على أرقام الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية 2023، وما هي الإجراءات المتبعة، وأين يمكن للطلاب الاطلاع على هذه الأرقام.

أرقام جلوس الشهادة السودانية

وقال وزير التربية والتعليم السوداني، الدكتور أحمد خليفة عمر، إن أرقام جلوس الشهادة السودانية قد وصلت إلى جميع المراكز في مختلف الولايات السودانية، باستثناء ولاية الخرطوم، التي من المتوقع وصول الأرقام إليها في القريب العاجل، وأضاف الوزير أنه تم تخصيص أرقام جلوس احتياطية، إلى جانب إضافة مركزين امتحانيين في مدينتي عطبرة والدامر لتسهيل عملية الجلوس للطلاب الوافدين.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الشهادة السودانية

وتوفر وزارة التربية والتعليم السودانية خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لتمكين الطلاب من الحصول على أرقام الجلوس بكل سهولة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للوزارة، والبحث عن قسم خاص بأرقام الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية.

بعد إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني واسم الطالب، يمكن للطالب الحصول على رقم الجلوس ومركز الامتحان الخاص به.

كما يمكن للطلاب زيارة المراكز المحددة في مناطقهم للاستفسار عن أرقام الجلوس الخاصة بهم.

يمكن لطلاب الولايات غير الآمنة، الذين تم تخصيص مراكز امتحانات خاصة لهم، الحصول على أرقام الجلوس في المراكز المحددة لتلك الفئة.

في حال عدم قدرة الطالب على الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو المراكز المحددة، يمكنه التواصل مع إدارة التعليم في منطقته للحصول على الرقم.

تقدم الإدارات التعليمية المحلية الدعم والمساعدة للطلاب الذين يواجهون صعوبة في الحصول على أرقام الجلوس عبر الهاتف أو الزيارات المباشرة.

إجراءات خاصة للطلاب الوافدين

ونظرًا للظروف الأمنية والاضطرابات في بعض الولايات، وفرت الوزارة مراكز امتحانية إضافية في مدينتي عطبرة والدامر لاستيعاب الطلاب الوافدين من المناطق المتأثرة بالنزاع، تم تخصيص أرقام جلوس خاصة لهؤلاء الطلاب، ويجب عليهم التأكد من الحصول على الرقم والمكان المحدد لهم من خلال المراكز أو الإدارات المحلية.