عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

