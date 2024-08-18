ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 40099 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40099 فلسطينيًا على الأقل و92609 آخرين أُصيبوا خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي في القطاع الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتهما 25 شهيدًا و72 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ317 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.