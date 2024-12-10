أخبار اليمن : ضحايا بانهيار مبنى سكني بالعاصمة المصرية

ضحايا بانهيار مبنى سكني بالعاصمة المصرية
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرون في حادث انهيار مبنى سكني، اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين في حصيلة أولية لحادث انهيار مبنى سكني مكون من ستة طوابق في منطقة حي الوايلي بمحافظة القاهرة.
وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى "الدمرداش" لتلقى العلاج، فيما لا تزال سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي ناجين أو جثامين ضحايا.
وكان "حي الزيتون" الواقع في شرق القاهرة قد شهد في سبتمبر الماضي سقوط مبنى، متسببا بمقتل شخص واحد، فيما انهار مبنى آخر في منطقة "أرض الغولف" بأحد أحياء مصر الجديدة في ذات الشهر، ما أسفر عن مقتل اثنين.
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