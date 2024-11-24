أخبار اليمن : انتبهوا.. الطقس بارد على 9 محافظات

انتبهوا.. الطقس بارد على 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 4 ـ 7 درجات مئوية.
وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج وأبين، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 08 إلى 12 درجة مئوية.
وحسب المركز فإن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 7.1 في صنعاء، 7.4 في ذمار، 8.2 في عمران.
ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
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