أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 11800

ارتفاع حصيلة معتقلي الضفة إلى 11800
ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى 11 ألفاً و800 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك الأحد، إن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر 2023 "بلغت أكثر من 11800".
وأضافت الهيئة والنادي: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.".
ووفق المؤسستين تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا، وفي مدينة رام الله التي شهدت عملية اقتحام لبلدة المغير، تخللها تحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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