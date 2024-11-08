أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و508

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و508
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و508 شهداء، و102 ألف و684 مصاباً.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان، بارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 39 شهيداً و123 مصاباً.
ولفتت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ399 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.
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