أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43 ألفاً و469

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43 ألفاً و469
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، إلى 43 ألفاً و469 شهيداً و102 ألف و561 مُصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن جيش الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 78 شهيداً و214 مصاباً خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأوضحت أنه في اليوم الـ398 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وارتفع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 43 وفقاً للمصادر الطبية، 22 منهم في شمالي القطاع، إضافة إلى عشرات المصابين.
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