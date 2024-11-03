أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ زايد الحجيري

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ زايد الحجيريبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ زايد علي مقبل الحجيري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الشيخ ناصر والشيخ معمر علي الحجيري، وأولاده الشيخ مقبل والشيخ صالح زايد علي الحجيري وإخوانه، بمكانة الفقيد ودوره البارز في خدمة مجتمعه، حيث كان أحد الشخصيات المؤتمرية والاجتماعية التي تحظى بالاحترام والتقدير من قبل أبناء عمران.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الحجيري وجميع وجهاء وأعيان مديرية خمر بمحافظة عمران.. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".