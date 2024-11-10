انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في القدس والضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 16 مواطنا فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات في نابلس خلال التصدي للقوات المقتحمة لمخيم عسكر الجديد.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق مختلفة بالضفة والقدس واعتقلت المواطنين الستة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



الى ذلك، اعتدى مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأحد على مزارع لفلسطينيين في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم.



وأوضحت بلدية نحالين في بيان، أن مستوطنين متطرفين بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي قطعوا 40 شجرة متنوعة في منطقة عين فارس غرب البلدة.



يذكر أن المستوطنين قاموا قبل يومين وبنفس المكان بتقطيع 70 شجرة زيتون وعنب ولوزيات مثمرة لأهالي البلدة التي تتعرض بشكل دائم لاعتداءات وانتهاكات المستوطنين.