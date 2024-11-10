انت الأن تتابع خبر مقتل ضابطين سعوديين .. الأردن يدين عملية سيئون اليمنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية يوم الجمعة، وأسفر عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الاعتداء الجبان، مشدداً على تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.



كما أكد السفير القضاة دعم المملكة لجهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، متمنيا الشفاء العاجل للضابط المصاب.