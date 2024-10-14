انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين قادمتين من سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرتين مسيرتين اقتربتا من الأراضي الإسرائيلية قادمتين من سوريا، وتم اعتراض الطائرتين قبل عبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية".



يأتي ذلك، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين سلسلة غارات على عدد من قرى الجنوب، كما استهدف بالقصف المدفعي بلدات أخرى، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.



في غضون ذلك، أخطر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين سكان 25 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فورا باتجاه شمال نهر الأوّلي.



وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم مواصلة قواته عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة، معلنا أنه دمر 200 هدف لـ"حزب الله".



وقال الجيش في بيان إن "جنود الجيش الإسرائيلي يواصلون تنفيذ غارات محدودة ومحددة ودقيقة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان. وقضت القوات خلال المداهمات على عشرات المسلحين في اشتباكات عن قرب وغارات جوية".