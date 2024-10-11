انت الأن تتابع خبر بعد نحو أسبوعين .. إيران تعلن العثور على جثمان عباس نيلفروشان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، العثور على جثة نائب قائد عمليات الحرس، الجنرال عباس نيلفروشان، في موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأحد ضواحي بيروت، وقال "الحرس الثوري" إنه بصدد "ترتيب إجراءات نقل الجثة إلى إيران، على أن يحدد موعد تشييعه لاحقًا".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لـ"الحرس الثوري"، أواخر سبتمبر الماضي، مقتل نيلفروشان في قصف أسفر عن استشهاد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدفت إسرائيل بغارة محمّلة بقنابل تزن أكثر من 80 طناً، مقر قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن مقتل نصر الله، وقادة آخرين، إلى جانب نيلفروشان، الذي كان موجوداً في اجتماع بالمبنى بصفته مستشاراً عسكرياً إيرانياً.

وشغل نيلفروشان 58 عاماً منصب نائب عمليات القوات البرية في الحرس الثوري، وعُيّن نائباً لقائد عمليات تلك القوات، خلفاً لزاهدي في 2019، بعدما كان نائباً له. وينحدر كلاهما من مدينة أصفهان وسط البلاد.

وتولى نيلفروشان منصب نائب غرفة العمليات المشتركة في الحرس الثوري، وهذه المرة الأولى التي تكشف وسائل إعلام عن انتقاله إلى لبنان للإشراف على قوات الحرس الثوري.