انت الأن تتابع خبر حلف شمال الأطلسي يتدرب على الأسلحة النووية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مساء الخميس في لندن، عن بدء الحلف يوم الاثنين المقبل تدريبات عسكرية سنوية تشمل الأسلحة النووية.

وأشار روته إلى أن مناورات "ستيدفاست نون" ستضم أكثر من 60 طائرة، وتهدف إلى تعزيز الدفاعات المشتركة لدول الحلف، مؤكدا أهمية هذه التدريبات لاختبار القدرات الدفاعية وضمان جاهزية الناتو لمواجهة أية تهديدات محتملة.

وجاءت تصريحات روته بعد عقده سلسلة من الاجتماعات في لندن، تناولت التطورات الحالية في أوكرانيا وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وشملت الاجتماعات محادثات ثلاثية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تلتها محادثات ثنائية مع ستارمر.

كما أشاد روته بالدور الفعال الذي تلعبه المملكة المتحدة في تعزيز قدرات الدفاع لدى الحلف، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي التزمت بزيادة نفقاتها الدفاعية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2014.

كما أكد على دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، والذي يتضمن المساعدات العسكرية والتدريب.