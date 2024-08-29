انت الأن تتابع خبر الاحتلال يغتال قائد كتيبة طولكرم شماليّ الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنّه اغتال خمسة مقاومين فلسطينيين في عملية عسكرية بطولكرم في الضفة الغربية، من بينهم محمد جابر الملقب بـ"أبو شجاع"، قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلاميّ.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي النبأ في بيان الخميس باغتيال أحد أبرز قادتها في الضفة الغربية، وأفادت الحركة أن "محمد جابر الملقب بأبو شجاع هو قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس وأحد مؤسسيها الأوائل، مع عدد من إخوانه في الكتيبة".

وأعلنت سرايا القدس في رد فعل سريع تفجير عبوة ناسفة في قوة مشاة إسرائيلية وإيقاع إصابات مباشرة فيها شمال الضفة الغربية .وقالت في بيان عبر تليجرام: "في ردنا الأول على إغتيال القائد أبو شجاع... تمكن مقاتلونا من إيقاع قوة مشاة في كمين مركب في محور المنشية خلف مسجد أبو عبيدة حيث تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقا في القوة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".

وحتى اللحظة أعلنت الصحة الفلسطينيّة استشهاد 17 فلسطينيًا بينهم 8 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع أكتوبر 2023 إلى 669 شهيدًا.