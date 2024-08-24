انت الأن تتابع خبر هذا ما قاله موقع إسرائيلي عن صواريخ حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار موقع كالكاليست الإسرائيلي إلى أن صواريخ حزب الله الدقيقة قادرة على الوصول لكل زاوية في "إسرائيل".

وقال الموقع ان لدى صواريخ حزب الله الدقيقة أنظمة لتصحيح المسار ورؤوس حربية كبيرة وقدرة تدميرية هائلة.

وأكد ان بإمكان الصاروخ الباليستي التكتيكي "فاتح 110" الذي يملكه حزب الله التحليق من ميناء بيروت إلى ميناء إيلات.

يذكر ان صواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان على مدينة "كريات شمونة" الشمالية، تسببت باندلاع حرائق في مبنى، وذلك بعد فشل القبة الحديدية باعتراض بعضها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "نحو عشرة صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة كريات شمونة الشمالية وتم اعتراض بعض الصواريخ بواسطة القبة الحديدية، في حين سقط بعضها الآخر على المدينة".