انت الأن تتابع خبر إصابة وحرائق وأضرار في الجولان بصواريخ حزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء، إنه قصف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل برشقات من صواريخ كاتيوشا.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت بإطلاق نحو 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كاتسرين بالجولان أسفرت عن إصابة مبان عدة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن عدة مبانٍ أصيبت بقذائف صاروخية في مستوطنة كاتسرين بالجولان، مشيرة إلى أن 4 قذائف سقطت في المستوطنة وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت في مواقع عدة.

من جهتها، قالت يديعوت أحرونوت إن الجبهة الداخلية تطالب سكان مستوطنة كاتسرين بعدم مغادرة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا قذيفة في مستوطنة كاتسرين بالجولان، جراء سقوط قذائف أُطلقت من لبنان.