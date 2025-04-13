غارات دامية على غزة: استشهاد 14 فلسطينياً في يوم جديد من التصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 03:31 مساءً - في مشهد يتكرر يومياً منذ بدء العدوان، استشهد 14 فلسطينياً وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، جراء قصف جوي إسرائيلي طال مناطق مختلفة في قطاع غزة، وسط استمرار معاناة السكان تحت وطأة القصف ونقص الإمدادات الإنسانية.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً يعود لعائلة "منون" في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي جنوب القطاع، وتحديداً في منطقة المواصي غرب خان يونس، استهدفت الغارات خيمة تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم امرأة.

كما قتل 3 مواطنين آخرين وأصيب عدد من المدنيين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من السكان في منطقة المنارة جنوب شرق خان يونس.

ولم يسلم الريف الزراعي من الاستهداف، حيث أدت غارة على أرض زراعية في بلدة عبسان شرق خان يونس إلى سقوط 3 شهداء وإصابات أخرى، بحسب ما أفادت به المصادر.

واصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تفجير في الأحياء الشرقية لمدينة غزة، خاصة في حي الشجاعية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت التهديد المستمر وفقدان الأمن.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، في حرب مدمرة أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 50,944 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 116,156 آخرين.

ولا تزال هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف إلى العديد من المناطق بسبب القصف المستمر وركام المباني المدمرة.