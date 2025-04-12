وزير الدفاع الأميركي: واشنطن «لن تسمح» بنفوذ صيني فـي قناة بنما

واشنطن ـ ا.ف.ب: أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث في بنما أن حكومة دونالد ترامب «لن تسمح» بأن تعرّض الصين تشغيل القناة «للخطر». وقال الوزير في خطاب ألقاه في مركز للشُّرطة يقع عند أحد مداخل القناة «اليوم، تواجه قناة بنما تهديدات جديدة. لن تسمح الولايات المتحدة للصين الشيوعية أو لأي بلد آخر بتعريض تشغيل القناة أو سلامتها للخطر». تتنافس شركات صينية وأميركية على الأعمال التجارية في الممر المائي الذي هدَّد الرئيس دونالد ترامب مرارًا بالسيطرة عليه بسبب ما يراه نفوذًا غير متناسب للصين. شقّت الولايات المتحدة القناة قبل أكثر من قرن، ثم سلَّمتها لبنما في عام 1999. وتدير شركة مسجلة في هونج كونج موانئ في طرفي القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ويمر عبرها خمسة في المئة من إجمالي حركة الشحن العالمية.

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