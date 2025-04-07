بنما تريد علاقة «قائمة على الاحترام» مع أميركا

بنما ـ ا.ف.ب: قال وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آتشا إن بلاده تأمل في الحفاظ على علاقة «قائمة على الاحترام» مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات المتكررة للرئيس دونالد ترامب باستعادة قناة بنما.

وتأتي تصريحاته قبل زيارة مقررة لوزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث مع اتهامات الإدارة الأميركية للصين بالتدخل في القناة.

وأضاف مارتينيز آتشا على منصة إكس عقب مكالمة هاتفية الجمعة مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، «ناقشنا الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، والاتّجار بالمخدرات، وقضايا أخرى»، مضيفا «كان تبادلا ودّيا وبنّاء».

وتابع وزير الخارجية البنمي «أكدتُ مجددا أن كل أشكال التعاون من جانب بنما ستكون في إطار دستورنا وقوانيننا ومعاهدة حياد القناة. يجب أن تبقى العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام والشفافية والمنفعة المتبادلة».