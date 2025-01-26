إسرائيل تمضي فـي العدوان على جنين.. وتستمر فـي خرق وقف النار بغزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لتبلغ عشرة شهداء في عدوان إسرائيلي أعلن جيش الاحتلال تنفيذه ضد مدينة جنين ومُخيَّمها في شمال الضفة الغربية.

وفي تل أبيب، أصيب أربعة أشخاص، أحدهم في حال خطرة، في هجوم بالسكين، وقالت الشُّرطة إن تحقيقًا أوَّليًّا «أظهر أن مسلحًا بسكين طعن ثلاثة مدنيين في شارع ناهالات بنيامين ومدنيًّا آخر في شارع جروزنبرج».

وأصدرت حركة حماس بيانًا جاء فيه «نبارك عملية الطعن البطولية» في تل أبيب والتي تثبت أن مدَّ المقاومة مستمرّ ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه مستمرًّا، ونعت الحركة منفِّذ العملية من دون تبني الهجوم الذي قالت إسرائيل إنَّ منفذه أجنبي.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزَّة لليوم الرابع على التوالي.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها باتجاه ساحل مدينة غزَّة.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة وصول مشافي قطاع غزَّة ٧٢ شهيدًا منهم ٦٨ انتشالًا وشهيد متأثر بإصابته و٥٦ مُصابًا، خلال ٢٤ ساعة، حيث ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٧١٠٧ شهداء و١١١١٤٧ مُصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وفي سياق متصل تواصل دخول الشاحنات إلى مختلف مناطق قطاع غزَّة انطلاقًا من معبري كرم أبو سالم ورفح جنوب قطاع غزَّة.

وأعلنت الأمم المتحدة دخول أكثر من ٢٤٠٠ شاحنة مساعدات إلى قطاع غزَّة منذ بدء وقف إطلاق النار مؤكدة أن الحاجة إلى المساعدات الفورية المنقذة للحياة والدعم طويل الأمد في غزة أمر بالغ الأهمية. ومن بين الشاحنات ٨٩٧ شاحنة دخلت خلال آخر أربع وعشرين ساعة بينها معدَّات ثقيلة لتجهيز معبر رفح للعمل.