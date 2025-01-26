مدينة السلطان هيثم

مدينة محبوبة تصنع اللحظة وتعزز الرفاهية

فـي حدث يجمع السيارات الرياضية بأحياء المدينة العصرية

مسقط ـ دوت الخليج:

في مشهد يعكس روح المدينة المحبوبة (مدينة السُّلطان هيثم)، تم تنظيم تجمع استثنائي للسيارات الرياضية وأحياء المدينة العصرية بدار الأوبرا السُّلطانية، والذي شهد مشاركة أكثر من 55 سيارة رياضية فاخرة بتعاون مع الجمعية العُمانية للسيارات ومجلس السيارات الرياضية، ليجمع عشاق السيارات والفخامة في قلب المدينة الحديثة.

المستشار الإعلامي للوزير، جمال بن ناصر الهادي، يؤكد أن «مدينة السُّلطان هيثم تجسد نموذجًا استراتيجيًّا متفردًا للمُدُن العصرية، حيث يتكامل فيها البُعد الحداثي مع الطابع المجتمعي العُماني الأصيل، مما يجعلها «مدينة محبوبة» ـ كما جاء في السمات التخطيطية للمدينة ـ ومقصدًا نابضًا بالحياة، يجذب مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب.

طاقات الشباب وحيويتهم الديناميكية تشكل روح المدينة، حيث يسهمون في تحفيز الابتكار ودفع مسار النمو، ليكونوا جزءًا فاعلًا من صناعة مستقبلها بل ومستقبلهم فيها، لا مجرد مستفيدين من تطورها.

الفعاليات والأنشطة المقامة بالتوازي مع مرحلة التشييد ليست مجرد تجارب ترفيهية، بل تأتي ضمن نهج استراتيجي شامل يعزز التقارب المجتمعي مع مستهدفات المدينة، ويدمج الشباب في رحلة التطوير المستدام، مما يمكنهم من ترك بصماتهم في تشكيل روح هذه المدينة التي ستحتضن طموحاتهم وتطلعات الأجيال القادمة.

فالمدينة ليست مشروعًا سكنيًّا تقليديًّا، بل رؤية حضرية متكاملة، تتناغم فيها التكنولوجيا مع الاستدامة، وتتفاعل فيها جميع المكوِّنات الاجتماعية، لتشكل بيئة ديناميكية تحفز التطور المستدام وتلهم الأجيال القادمة.

من جانب آخر، قال سيف بن حميد الجهوري نائب رئيس فريق مجلس السيارات الرياضية بأن تجمع عشاق السيارات الرياضية في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ممثلة في فريق «سوبركارز مجلس» لمشاركة لحظة استثنائية في تجمع السيارات الرياضية وأحياء مدينة السُّلطان هيثم العصرية.

وعبر شعار «انضمّ إلى عالم يتجدد كل لحظة»، يجمع هذا الحدث المميز عشاق السرعة والتكنولوجيا في عالم السيارات، بصحبة مجموعة رائعة من السيارات الفاخرة الرياضية، ويُعَد الحدث فرصة للاطلاع على أحدث الطرازات والابتكارات في عالم السيارات، بالإضافة إلى التفاعل مع خبراء الصناعة.

تُسهم الفعاليات في ترسيخ مفهوم الرفاهية المتكاملة وتعزيز التجربة الحياتية العصرية، مما يتيح للسكان التفاعل المباشر مع بيئتهم ويجسد رؤية مدينة السُّلطان هيثم كمنصة حية للتواصل الإيجابي بين الإنسان وبيئته، كما تمثل المدينة منصة مثالية لعشاق السيارات الرياضية للتعرف على أحدث الطرازات والتفاعل مع بيئة سكنية تجمع بين أصالة عُمان وروح الابتكار.